Mercato - PSG : Le dossier Tchouaméni compromis par... Erling Haaland ?

Publié le 9 avril 2022 à 18h45 par P.L.

Cherchant à consolider son entrejeu en vue de la saison prochaine, le PSG penserait à Aurélien Tchouaméni, convoité également par le Real Madrid. Toutefois, une arrivée du joueur de 22 ans au sein du club madrilène devrait dépendre de l'avenir d'Erling Haaland.

Cet été, le PSG et le Real Madrid devraient livrer plusieurs batailles pour se renforcer. Les deux équipes se livrent une lutte acharnée pour l’avenir de Kylian Mbappé, mais aussi pour celui d’Erling Haaland. Mais en plus de ces deux joueurs, le club de la capitale et la formation madrilène devraient également se battre pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni. Essentiel dans l’entrejeu de l’AS Monaco, l’international tricolore est convoité par le PSG et le Real Madrid en vue de la saison prochaine. Mais du côté des Merengue , une arrivée d’Aurélien Tchouaméni devrait dépendre d’un autre très gros dossier.

L’avenir de Tchouaméni dépend de celui d’Haaland