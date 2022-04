Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Dembélé… Le Barça se livre sur les dossiers chauds !

Publié le 9 avril 2022 à 14h30 par La rédaction

Malgré les difficultés financières du club, le mercato du FC Barcelone promet d’être animé. Les dossiers Gavi, Dembélé, Haaland ou encore Sergi Roberto, le vice-président du club catalan Rafa Yuste dit tout.

A quoi ressemblera le FC Barcelone l’an prochain ? Pour le moment, les contours de l’effectif se dessinent petit à petit mais on ne devrait pas être au bout de nos surprises. Depuis son retour au Barça, Joan Laporta a pris l’habitude d’être actif sur les différents mercatos. Hors de question de changer de direction cet été. Idem pour les prolongations de contrat. Après l’énorme échec concernant Lionel Messi, le président du FC Barcelone en a fait une priorité. La preuve : cette saison, le club catalan a déjà prolongé Pedri, Ansu Fati et Ronald Araujo devrait prendre le même chemin dans les prochains jours. Cependant, Barcelone bloque toujours sur certains dossiers. Sergi Roberto est le plus vieux d’entre eux. Depuis plus d’un an, le joueur formé à la Masia attend d’en savoir plus sur son avenir, lui qui sera libre en juin prochain. Présent ce samedi en conférence de presse, Rafa Yuste, le vice-président du Barça, en a dit un peu plus : « Nous discutons avec Sergi Roberto et ses agents. C'est un footballeur qui vient d’ici et j'espère que les négociations se termineront bie n ». Pour Gavi, la situation est un peu différente. Son contrat se termine en 2023 mais son nom attire beaucoup plus de prétendants. « Gavi est un excellent exemple pour tous les enfants de la Masia. Nous travaillons pour parvenir à un accord avec lui et son agent pour le renouvellement », a confié Rafa Yuste. Et à côté de cela, il reste encore le feuilleton Dembélé…

«Nous n'allons pas faire de transferts inconsidérés»