Mercato - Barcelone : Le message fort de Dani Alves sur ce chouchou Neymar !

En quête de renfort pour la saison prochaine, le FC Barcelone garderait un oeil attentif sur Antony, suivi aussi de près par le PSG. D'ailleurs, pour Dani Alves, qui ne serait pas contre une arrivée de son compatriote au Barça, sa progression fulgurante n'est clairement pas une surprise.

Cet été, plusieurs attaquants pourraient bien quitter le PSG. De ce fait, Leonardo serait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts afin de pallier ces potentiels départs. Jusqu’à présent, des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Mohamed Salah et Antony ont été liés au club de la capitale. Pour ce dernier, très apprécié par Neymar, la direction parisienne se tient prête à dégainer son offre comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais la concurrence se fait rude sur ce dossier puisque des équipes comme Manchester United et le FC Barcelone aimeraient également s’attacher les services de l’ailier de l’Ajax Amsterdam. D’ailleurs, pour Dani Alves, qui ne serait pas contre l'arrivée d'Antony au Barça , l'impressionnante montée en puissance de son ancien coéquipier à Sao Paulo n’est clairement pas une surprise.

Dani Alves n’est pas surpris par la progression fulgurante d’Antony