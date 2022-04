Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria lâche une nouvelle annonce sur son avenir !

Publié le 9 avril 2022 à 8h45 par T.M.

Président de l’OM depuis un peu plus d’un an, Pablo Longoria a fait une grosse annonce concernant son avenir.

Arrivé en tant que directeur du football de l’OM, Pablo Longoria occupe aujourd’hui les fonctions de président du club phocéen. Et sur la Canebière, l’Espagnol est pleinement impliqué. Une passion qu’il pense d’ailleurs ne pas retrouver ailleurs et c’est d’ailleurs pour cela qu’il ne s’imagine pas dans un autre club. « Je l’ai toujours dit à mes collaborateurs et mes proches au club. C’est ma dernière grande expérience dans le football. Ce club te remplit tellement de l’intérêt, te transmet tellement de passion que retrouver le même niveau d’implication à l’avenir va être très compliqué », a expliqué Longoria ce vendredi à EFE.

« Je sais déjà que je ne travaillerai jamais à la tête d’un autre club »