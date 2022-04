Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a déjà prévu d’arrêter…

Publié le 9 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Un peu plus d’un an après sa nomination à la présidence de l’OM, Pablo Longoria a une nouvelle fois assuré que ce challenge serait son dernier en tant que dirigeant dans le monde professionnel.

Face à l’impopularité de Jacques-Henri Eyraud et la rupture totale dont il avait fait l’objet avec les supporters de l’OM, Frank McCourt avait décidé en février 2021 de placer le directeur sportif du club, Pablo Longoria, à la présidence. Un choix qui s’est avéré payant puisque le premier bilan de l’Espagnol à la tête de l’OM est plutôt positif, mais Longoria a rappelé dans un entretien accordé à EFE que ce rôle de président serait son premier et son dernier au plus haut niveau.

« Ma dernière grande expérience dans le football »