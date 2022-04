Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'avenir de Kamara déjà tout tracé ?

Publié le 8 avril 2022 à 23h00 par La rédaction

Dans les petits papiers de plusieurs clubs européens en vu du mercato estival, Boubacar Kamara est notamment suivi par l’Atletico de Madrid pour qui la présence de Diego Simeone va jouer un rôle important dans les négociations.

Formé à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara va prochainement faire ses valises. En effet, le milieu de terrain sera libre de tout contrat le 30 juin prochain et ne renouvèlera pas son bail. Auteur de bonnes performances avec l’OM, le joueur de 22 ans intéresse de nombreux clubs européens, notamment l’Atletico de Madrid, qui le suit depuis le mercato hivernal. Toutefois, si les Colchoneros savent qu’une offre plus juteuse que la leur pourrait prochainement arriver sur le bureau de Kamara en provenance d’Angleterre, ces derniers seraient tout de même confiants.

L’Atletico croit au « facteur Simeone »