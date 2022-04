Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Dybala !

Publié le 8 avril 2022 à 21h15 par A.C.

Paulo Dybala quittera la Juventus à la fin de son contrat en juin prochain, mais Massimiliano Allegri souhaite continuer à miser sur lui... tant qu’il est là.

C’est une décision forte de la part des dirigeants de la Juventus. Considéré comme l’un des piliers de l’équipe depuis plusieurs années, Paulo Dybala ne prolongera pas et partira donc à la fin de son contrat. Mais pour aller où ? Le Paris Saint-Germain semble être une piste claire, surtout avec le possible départ d’Angel Di Maria. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son nom est lié au PSG, puisque Leonardo a déjà essayé de le recruter par le passé et notamment en 2019, lors de son retour au club. Il faudra toutefois se méfier de l’Inter, de l’AC Milan, du FC Barcelone ou encore de Tottenham, qui semblent également avoir flairé le bon coup avec Dybala.

« Tous les joueurs que j'ai doivent apporter leur contribution pour atteindre les objectifs, que l'un reste où s'en aille »