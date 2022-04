Foot - Mercato

Mercato : Entre Barcelone et le PSG, Lewandowski va devoir trancher !

Publié le 8 avril 2022 à 22h00 par La rédaction

Alors que Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern Munich cet été, celui-ci n’aurait que deux réels prétendants selon la presse ibérique : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone .

L’avenir de Robert Lewandowski est encore très obscur. En effet, l’international polonais sera libre de tout contrat en juin 2023 et celui-ci n’a pas encore trouvé d’accord avec le Bayern Munich afin de prolonger son bail. Dans une situation peu claire, l’attaquant de 33 ans attise l’intérêt du Paris Saint-Germain. Alors que Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou encore Mauro Icardi pourraient faire leurs valises prochainement, Leonardo souhaiterait recruter des attaquants de classe mondiale, et suit le sérial buteur de près. En 39 matchs cette saison, ce dernier a trouvé le chemin des filets à 45 reprises et a distillé 4 passes décisives, ce qui en ferait un renfort de poids pour le PSG. Cependant, si Lewandowski ne semble pas encore avoir fait son choix, celui-ci n’aurait en réalité que peu d’options pour son futur.

Lewandowski n'aurait que le PSG et le Barça en tant qu'options