Mercato - PSG : Le clan Dembélé campe sur ses positions !

Publié le 8 avril 2022 à 22h50 par La rédaction

Mundo Deportivo révèle que le clan Dembélé n’a pas lié l’avenir de l’attaquant français à celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo a révélé que l’entourage d’Ousmane Dembélé avait fait savoir à la direction du FC Barcelone que le joueur ne lierait pas sa situation à celle de Pierre-Emerick Aubameyang, duquel il est très proche.

La question salariale conditionne tout…