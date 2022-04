Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OM met son grain de sel pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

En attendant de savoir quelle sera l’issue du feuilleton Kylian Mbappé au PSG, le président de l’OM Pablo Longoria a été invité à se prononcer sur l’avenir de l’attaquant français.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français pourrait finalement envisager de prolonger son contrat in-extremis dans la capitale, lui et son entourage se montrant de plus en plus emballés par les arguments mis en avant par la direction du PSG. En attendant, l’ensemble des acteurs de la Ligue 1 sont invités à se prononcer sur le cas Mbappé, et même chez le grand rival, l’OM.

Longoria évoque le dossier Mbappé