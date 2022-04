Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse mise au point sur la vente de l’OM !

Publié le 9 avril 2022 à 12h30 par T.M.

Propriétaire de l’OM depuis 2017, Frank McCourt a démenti à plusieurs reprises ces derniers mois une possible vente du club phocéen. Qu’en est-il aujourd’hui ? De nouvelles précisions ont été apportées sur cet énorme dossier.

Du côté de l’OM, il y a un dossier qui revient sans cesse depuis plus d’un an maintenant : la vente du club. Alors que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi étaient initialement intéressés à l’idée de reprendre le bien de Frank McCourt, l’Américain a fermé la porte à cela. Mais cela ne s’est pas arrêté là puisque dans la foulée, ce sont les Saoudiens qui ont été annoncés pour reprendre les commandes à l’OM. Et cette fois, cela pourrait être différent. En effet, malgré les démentis de Frank McCourt à propos d’une vente du club phocéen, Thibaud Vézirian persiste à dire depuis plus d’un an maintenant que la cession de l’OM est réglée et qu’il ne manque désormais plus que l’officialisation.

« On attendrait le bon acheteur à moyen terme »