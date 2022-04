Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Cette réponse claire sur la vente du club !

Publié le 3 avril 2022 à 12h45 par D.M.

Proche de Frank McCourt, Basile Boli a tenu à mettre les choses au clair au sujet des rumeurs sur une possible vente de l'OM à des investisseurs saoudiens.

Les rumeurs sur la vente de l'OM continuent à apparaître sur la toile. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt ou encore de Pablo Longoria, certains journalistes continuent d'affirmer que le club marseillais passera, prochainement, sous pavillon saoudien. « L’OM est déjà vendu, depuis un moment, mais je n’ai pas de date à communiquer (…) C’est entériné, il n’y aura pas de machine arrière de McCourt » a par exemple confié Thibaud Vézirian sur sa chaine Youtube .

L'OM n'est pas à vendre selon Boli