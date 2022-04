Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grande annonce sur l’avenir de Frank McCourt !

Publié le 9 avril 2022 à 9h45 par T.M.

Propriétaire de l’OM depuis 2017 maintenant, Frank McCourt pourrait bien être à la recherche du repreneur idéal pour le club phocéen. Sans pour autant être pressé à ce propos.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs se multiplient à propos d’une vente de l’OM. Tandis que certains assurent que la cession était déjà réglé, Frank McCourt a multiplié les démentis, expliquant qu’il n’avait pas l’intention de quitter la tête de l’OM. Toutefois, à moyen terme, un départ de McCourt pourrait bel et bien être d’actualité comme l’a expliqué Mathieu Grégoire sur le compte Instagram de France Football .

« On attendrait le bon acheteur à moyen terme »