Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Ligue 1 se positionne pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 4h30 par T.M.

Les déclarations se multiplient concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et en Ligue 1, on a également son mot à dire à propos de l’attaquant du PSG.

Alors que la fin de saison approche, l’avenir de Kylian Mbappé fait plus parler que jamais. En effet, la star du PSG arrive au terme de son contrat et pour le moment, aucune décision définitive n’a été annoncée. Si à Paris on commence à reprendre espoir pour une prolongation, l’idée de le voir partir libre au Real Madrid reste encore d’actualité.

« Cela serait très bien pour la Ligue 1 et très bien pour tout le monde »