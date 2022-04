Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup de tonnerre provoqué par Karim Benzema ?

Publié le 9 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid a des vues sur Erling Haaland, la forme olympique affichée cette saison par Karim Benzema pourrait finalement bouleverser les plans de Florentino Pérez.

« Le football est ma passion. Donc, tant que j'aime le football, et que ça reste ma passion, je serai motivé par ça. Le jour où le football ne sera plus ma passion j'arrêterai… », confiait récemment Karim Benzema (34 ans) sur la suite de sa carrière, alors que le buteur français est sous contrat jusqu’en juin 2023 au Real Madrid. Et alors qu’il est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière, Benzema pourrait bien modifier les projets de la direction merengue en vue du prochain mercato estival…

Pas de Haaland à cause de Benzema ?

En effet, comme l’a annoncé Marca vendredi, la forme éblouissante affichée par Karim Benzema ces dernières semaines ferait réfléchir les dirigeants du Real Madrid au sujet d’Erling Haaland. Le buteur norvégien du Borussia Dortmund, dont la signature sera très disputée cet été et pourrait atteindre des montants exorbitants, pourrait ne plus être d’actualité au Real Madrid vu les performances récentes de Benzema. Le projet serait alors de l’associer à son compatriote Kylian Mbappé la saison prochaine…