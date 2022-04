Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il se séparer de Neymar ?

Publié le 9 avril 2022 à 8h00 par Th.B.

Alors que Neymar ne répond pas vraiment aux attentes des propriétaires du PSG, ni à l’investissement conséquent effectué par le club de la capitale en 2017, le Paris Saint-Germain se poserait de sérieuses questions à présent, au point d’être prêt à tourner la page Neymar. Selon vous, le PSG doit-il passer à autre chose ? C’est notre sondage du jour !

Hormis un Final 8 au cours duquel il a porté un PSG qui n’a pas pu compter sur un Kylian Mbappé à 100% de ses capacités et des premiers mois de très bonne facture après son transfert record de 222M€ à l’été 2017, que faut-il retirer de l’impact de Neymar sur l’aspect purement sportif depuis son arrivée ? Que ce soit les supporters, qui l’ont copieusement hués face à Bordeaux dans la foulée de l’élimination qui PSG en Ligue des champions face au Real Madrid, ou les observateurs tels que Daniel Riolo qui a pour sa part réclamé son départ du club de la capitale, il semblerait que Neymar n’ait plus le même crédit qu’auparavant au Paris Saint-Germain. Et ce ressenti serait à l’ordre du jour du côté de Doha.

Le Qatar commencerait à sérieusement douter de Neymar