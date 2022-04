Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le sprint final est lancé pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 16h30 par A.C.

Dans moins de trois mois Kylian Mbappé sera libre de tout contrat et le Paris Saint-Germain livre une bataille sans merci au Real Madrid, afin de le prolonger sur le fil.

En France comme en Espagne, on ne parle que de lui. Il faut dire que l’avenir de Kylian Mbappé se décide maintenant et si son avenir semblait être décide il y a encore quelques mois, tout semble désormais ouvert. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain a réussi à inverser la tendance, même s’il existe un accord de principe avec le Real Madrid. Le clan Mbappé penche de plus en plus pour une prolongation et le joueur est disposé à écouter le discours des dirigeants parisiens. Du côté de Doha on l’a compris et semble avoir décidé de mettre le paquet pour rattraper un coup qui semblait perdu et qui aurait été un véritable camouflet, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Le journaliste Guillem Balague a parlé d’une opération d’une valeur totale de 230M€, avec un salaire de 40M€ par an et une prime à la signature de 150M€ pour un contrat de deux ans. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire changer d’idée Kylian Mbappé...

Tout va se jouer maintenant !