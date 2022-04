Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une alliance entre la France et le Qatar pour Mbappé ?

Publié le 9 avril 2022 à 11h15 par A.C.

Du côté du Real Madrid on semble craindre une énorme pression mise sur Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine dans moins de trois mois et qui pourrait filer en Espagne.

Kylian Mbappé est-il un trésor de la Ligue 1, qu’il faut chèrement défendre ? Si ces dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain on a envoyé une myriade de signaux à l’attaquant de 23 ans, la réaction des autres acteurs du football français a été plus étonnante. Joueurs, présidents et même entraineurs de Ligue 1 ont en effet pris position pour l’avenir de Mbappé et c’est notamment le cas de Christophe Galtier tout récemment. « Il faut croiser les doigts, tout le monde doit croiser les doigts pour que Kylian Mbappé reste en France » a déclaré le coach de l’OGC Nice en conférence de presse. « Si nous pouvions encore avoir la chance de voir évoluer Kylian Mbappé avec le PSG, cela serait très bien pour la Ligue 1 et très bien pour tout le monde ». Ce n’est pas tout, puisque cette affaire a commencé même à concerner les plus hautes sphères de l’état, de la Maire de Paris Anne Hidalgo jusqu’à carrément le Président Emmanuel Macron.

