Mercato - PSG : La mise au point du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 avril 2022 à 9h15 par A.C.

L’avenir de Kylian Mbappé fais toujours parler au Real Madrid, où l’on ne semble pas avoir peur des récents mouvements du PSG, qui veut le prolonger coute que coute.

On rentre dans le sprint final. Dans moins de trois mois, Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat, un scénario que le Paris Saint-Germain veut absolument éviter. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, un nouvel espoir a fait surface ces dernières semaines, avec Mbappé qui a de plus en plus cheminé vers le PSG et un contrat courte durée qui pourrait l’aider à soigner sa sortie. Du côté du Real Madrid on s’appuie toutefois sur un accord de principe passé avec le joueur et on espère qu’il arrivera bel et bien lors du mercato estival 2022, pour devenir la nouvelle grande star de l’équipe.

A Madrid on est confiant, mais...