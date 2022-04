Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait recalé un concurrent du PSG !

Publié le 9 avril 2022 à 7h45 par La rédaction

Convoité par de nombreux gros clubs européens en vue du prochain mercato estival, Erling Haaland ne devrait pas rejoindre Manchester United.

Le dossier Erling Haaland sera l’un des plus chauds lors du prochain mercato estival. En effet une clause libératoire de 75M€ serait disponible afin de recruter l’international norvégien cet été, et ce dernier devrait bien quitter le Borussia Dortmund. Plusieurs grosses écuries seraient venues aux renseignements, et voudraient s’attirer les services du buteur de 21 ans, qui ne serait pas insensibles à toutes ces avances. Cependant, alors que le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain aimeraient compter le Cyborg parmi leurs rangs, l’un de ces prétendants serait déjà hors de la course.

Haaland n’ira pas à Manchester United