Mercato - PSG : Pour son rêve, Mauricio Pochettino part de loin…

Bien qu’il soit emballé par l’idée de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United après son éventuel licenciement du PSG, Mauricio Pochettino verrait Ten Hag partir avec un léger avantage sur lui.

Et si Mauricio Pochettino prenait la porte en fin de saison, soit à un an de l’expiration de son contrat au PSG ? Bien que son engagement ait été prolongé d’une saison au terme de l’exercice précédant, Pochettino ne faisait déjà plus l’unanimité en interne dès l’automne dernier puisque son cas été sujet à la discussion comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre en exclusivité. Depuis, avec les éliminations en Coupe de France et en Ligue des champions, il semblerait que le destin de l’entraîneur argentin au PSG soit déjà scellé. Et après ? Le journaliste Julien Laurens dévoilait à Sky Sports en janvier dernier que Manchester United était sa destination rêvée. Et bien qu’il soit dans la course pour la succession de l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, Mauricio Pochettino verrait Erik Ten Hag lui faire de l’ombre.

Rangnick a opté pour Ten Hag !