Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, un nouveau dossier est ouvert pour l’après-Leonardo !

Publié le 9 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Pour oublier Leonardo, le PSG songerait notamment à Monchi. Encore faudrait-il parvenir à un accord avec le directeur sportif du FC Séville qui se plairait en Andalousie.

Et si le deuxième passage de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG prenait fin à l’issue de la saison ? En raison des résultats sportifs du club de la capitale qui n’ont pas répondu aux attentes des propriétaires qataris, l’entraîneur Mauricio Pochettino et le directeur sportif Leonardo pourraient prendre la porte cet été. Pour les remplacer, le Qatar miserait sur Zinedine Zidane et Arsène Wenger. Néanmoins, Wenger ne serait pas l’unique option pour s’occuper de la section sportive du Paris Saint-Germain.

Un intérêt commun entre le PSG et Monchi ?

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le comité de direction du PSG ne voudrait pas perdre de temps afin de mettre la main sur le successeur de Leonardo. Des contacts avec Monchi auraient déjà été initiés et ledit intérêt serait réciproque puisque le directeur sportif du FC Séville apprécierait l’option de travailler pour le projet QSI du PSG. Il faudra cependant le convaincre de tout plaquer avec le club andalou où il se plairait particulièrement.