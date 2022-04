Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est passé à l'action pour remplacer Leonardo !

Publié le 7 avril 2022 à 21h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Leonardo semble très incertain au PSG, le Qatar serait entré en contact avec Monchi, le directeur sportif du Séville FC.

L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid devrait laisser des traces. L'avenir de Mauricio Pochettino semble scellé puisque le technicien argentin, déjà sur la sellette avant même le fiasco madrilène, ne sera très probablement plus sur le banc parisien la saison prochaine. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'avenir de Leonardo est également plus qu'incertain puisque le bilan du directeur sportif brésilien, qui avait fait son retour en 2019, est régulièrement critiqué.

Le PSG entre en contact avec Monchi

Par conséquent, le PSG s'active pour lui trouver rapidement un remplaçant. Dans cette optique, le club de la capitale serait entré en contact avec Monchi, selon les informations de Fabrice Hawkins. Le journaliste ajoute que l'actuel directeur sportif du Séville FC plaît grandement à Doha qui pourrait donc lui confier la restructuration de son projet. De son côté, Monchi n'est évidemment pas insensible à l'intérêt du PSG, mais il se plaît en Andalousie où son travail fait merveille, au point d'avoir rapidement fait son retour à Séville en 2019 après un passage raté à l'AS Roma qui n'aura duré qu'un peu moins de deux saisons. Monchi a donc occupé le poste de directeur sportif du Séville FC entre 2000 et 2017 et donc depuis 2019. Reste à savoir si les contacts avec le PSG déboucheront sur un accord.