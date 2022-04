Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a refusé des contrats XXL !

Publié le 7 avril 2022 à 19h10 par Th.B.

Kylian Mbappé commence vraiment à songer à prolonger son contrat au PSG comme le10sport.com vous l’a récemment affirmé. Pour ce qui est du supposé intérêt d’un cador de Premier League, le buteur du Paris Saint-Germain aurait déjà coupé court aux rumeurs anglaises en coulisse.

Le PSG pourrait-il parvenir à ses fins et à la priorité de l’Émir du Qatar, à savoir prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 29 mars dernier, le renouvellement de son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain au PSG est de plus en plus prise en considération à la fois par l’attaquant du Paris Saint-Germain et ses proches. Ces derniers jours, il a été question de l’irruption d’un troisième club dans l’équation après le PSG et le Real Madrid, son grand prétendant. La presse italienne évoque les possibilités Manchester City et Liverpool. Cependant, Mbappé aurait déjà fait la sourde oreille concernant les sirènes anglaises.

Mbappé aurait repoussé de gros contrats en Premier League !