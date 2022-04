Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé à l’origine d’un coup de tonnerre pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 7 avril 2022 à 18h15 par B.C.

Pour conserver Kylian Mbappé, le PSG pourrait réaliser un mercato sur mesure afin de convaincre l’international français. Des départs seront donc attendus pour remodeler l’effectif, et l’avenir de Sergio Ramos serait notamment incertain.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG parvient à rattraper son retard dans ce dossier, et ce malgré l’existence d’un accord moral entre le Real Madrid et Mbappé. Pour parvenir à ses fins, les dirigeants parisiens sont notamment prêts à proposer à l’attaquant d’avoir la main sur des sujets clés comme le recrutement, avec un avis consultatif. D’ailleurs, les premières pistes activées pour cet été semblent aller dans ce sens, puisque Kylian Mbappé connaît bien Ousmane Dembélé, Paul Pogba ou encore Christopher Nkunku. Mais pour renforcer l’effectif, des départs sont attendus, et plusieurs joueurs majeurs pourraient notamment être poussés vers la sortie.

Kylian Mbappé pas opposé au départ de Sergio Ramos