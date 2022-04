Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar dégaine une offre légendaire pour Mbappé !

Publié le 7 avril 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé suscite l'attention. Et pour cause, l'attaquant français n'a visiblement toujours pas tranché concernant son avenir et il a même récemment révélé l'existence de « nouveaux éléments ». Et il s'agirait d'une offre impressionnante du PSG.

A quelques semaines de la fin de son contrat, Kylian Mbappé semble toujours en plein doute pour son avenir. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a fait une partie de son retard sur le Real Madrid alors que le club merengue semblait avoir une avance non négligeable dans ce dossier. D'ailleurs, au micro de Prime Video , Kylian Mbappé assurait que tout était possible. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume. Je pense que dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible », révélait le numéro 7 du PSG. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas voulu en dire plus sur ces fameux nouveaux éléments qui sont désormais à prendre en compte.

L'offre démentielle du PSG pour Mbappé

Selon nos informations, le PSG a différents atouts pour convaincre son attaquant et lui offre notamment la possibilité d'avoir son mot à dire pour le recrutement ainsi qu'une liberté sur la gestion de ses droits d'image. Cela donne donc de sacrés avantages au club de la capitale qui pourrait également dégainer une offre stratosphérique sur le plan financier. D'après le journaliste espagnol Guillem Balague, le PSG proposerait 150M€ à Kylian Mbappé sur deux saisons. Un salaire démentiel qui fait forcément douter Kylian Mbappé, sans toutefois définitivement le convaincre de prolonger. Dans cette optique, sa destination préférentielle reste le Real Madrid, mais avec ce nouvel élément que représente l'offre du PSG, le Champion du monde aurait demandé à la direction merengue de revoir son offre à la hausse. L'idée n'est pas que les Madrilènes s'alignent sur la proposition financière parisienne, mais qu'ils augmentent leur offre initiale. Reste désormais à savoir quelle sera la réaction du Real Madrid. Mais une chose est sûre. Toujours selon Guillem Balague, aucun autre club ne s'est positionné dans ce dossier ce qui signifie que Kylian Mbappé n'a que deux options pour son avenir : prolonger au PSG ou signer au Real Madrid.