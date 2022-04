Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a tranché pour l’arrivée de Zinedine Zidane !

Publié le 7 avril 2022 à 17h15 par B.C.

Alors que le PSG fait tout son possible pour convaincre Kylian Mbappé de renouveler son bail, la possible venue de Zinedine Zidane pourrait avoir de grandes conséquences sur l’issue du dossier. En effet, l’attaquant verrait d’un bon œil l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Bientôt libre, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir comme il l’a rappelé dimanche après la victoire contre Lorient. Une hésitation qui joue clairement en faveur du PSG , qui parvient à rattraper son retard sur le Real Madrid au fil des semaines comme vous l’a révélé le10sport.com. Les dirigeants utilisent tous les arguments possibles pour convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, et l’intérêt du PSG pour Zinedine Zidane, annoncé depuis 2020 par le10sport.com, pourrait notamment avoir son importance dans ce dossier.

Mbappé pas insensible à une arrivée de Zidane