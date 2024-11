Riolo se lâche sur l’équipe de France, «tu ne peux pas rester...»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré la validation de sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, l'Equipe de France n'a pas livré une prestation convaincante face à Israël (0-0) jeudi. Depuis l'Euro cet été, le jeu de l'effectif de Didier Deschamps reçoit beaucoup de critiques car les supporters ne trouvent pas grand-chose pour s'épanouir. La place du sélectionneur ne cesse d'être remise en question...

Peu brillants face aux Israéliens, les Bleus continuent d'inquiéter et ils ne suscitent plus le même intérêt de la part des supporters depuis un moment maintenant. L'attachement n'est plus le même et il devient difficile de continuer à suivre les performances de cette Equipe de France. Daniel Riolo a fait une nouvelle sortie pour dénoncer ce niveau de jeu parfois insupportable selon lui.

Mbappé veut zapper l’équipe de France et l’annonce en privé ! https://t.co/Dms6tpMq70 pic.twitter.com/19HETEnw0c — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

Une équipe à la peine ?

Didier Deschamps ne faisait pas de cette campagne de Ligue des nations un immense objectif mais force est de constater qu'il n'a pas réussi à faire oublier le niveau de jeu inquiétant de son équipe depuis l'Euro. Le désintérêt est tel que les Bleus ont ont connu leur pire affluence au Stade de France dans leur histoire, avec seulement un peu plus de 16 000 spectateurs. « C’est une performance catastrophique, à la limite du supportable. Le marasme est que cette équipe de France ressemble plus à rien. C’est l’équipe de France qui fait fuir les gens. Les audiences ne sont pas en baisse à cause de nous » débute Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

« Tu ne peux pas rester devant ta télé »

Si les Bleus ont validé leur qualification en quarts de finale de la Ligue des nations, ils devront afficher un nouveau visage pour espérer retrouver la passion de leurs supporters. « Pour que tout l’éco-système du foot marche, il faut que ce qui se passe sur le terrain ce soit intéressant. Honnêtement, si je suis supporter des Bleus, j’ai assisté à cette purge, je dis que je vais zapper, je vais penser à autre chose que le foot. Les gens qui sont devant la télé, je ne sais pas quelle émotion ils peuvent avoir avec cette équipe de France. Elle fait fuir les gens. Tu ne peux pas rester devant ta télé » poursuit Daniel Riolo.