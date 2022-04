Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet échec de Laporta vide son sac sur son transfert !

Publié le 9 avril 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’il a avoué avoir été déterminé à se battre pour une place de titulaire au poste de latéral droit, Emerson Royal a été contraint de prendre la porte seulement quelques semaines après son arrivée lors du dernier mercato. Une décision qui n’a pas été facile pour le Brésilien.

Après avoir effectué deux saisons au Betis Séville, club qui détenait la moitié de ses droits à l’instar du FC Barcelone, Emerson Royal débarquait au Barça avec la ferme intention de s’y imposer comme son idole Dani Alves avant lui. Cependant, en raison de la situation financière critique dans laquelle l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta se trouvait, un transfert définitif d’Emerson a eu lieu à Tottenham au cours du même mercato de son arrivée. De quoi permettre au latéral droit brésilien de nourrir des regrets sur son expérience ratée au FC Barcelone.

« La décision a été très compliquée car je ne voulais pas partir »