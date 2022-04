Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche pas une pépite de Ligue 1 !

Publié le 9 avril 2022 à 5h45 par Th.B.

Se montrant performant avec l’OGC Nice cette saison, Amine Gouiri aurait bel et bien tapé dans l’oeil de Leonardo. Le directeur sportif du PSG serait bien décidé à renforcer le secteur offensif parisien en mettant l’accent sur la jeunesse. Explications.

Certes, sa position de directeur sportif a été fragilisée par les résultats médiocres du PSG cette saison, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue des champions où à chaque reprise, le Paris Saint-Germain est sorti par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale. Cependant, Leonardo suivrait avec attention depuis un bon moment l’évolution sportive d’Amine Gouiri à l’OGC Nice où il a trouvé à 10 reprises le chemin des filets cette saison en Ligue 1 pour 7 passes décisives. Foot Mercato faisait part de l’intérêt du PSG ces dernières semaines.

Intérêt confirmé pour Amine Gouiri, mais pas seulement…