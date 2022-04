Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare deux très jolis coups !

Publié le 8 avril 2022 à 0h15 par A.M.

Bien décidé à relancer son projet, le PSG prévoit un gros recrutement pour cet été. Dans cette optique Amine Gouiri et Charles De Ketelaere seraient notamment visés.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché afin de compenser l'échec connu en Ligue des champions. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) et témoignent de la volonté du PSG de changer de politique de recrutement après avoir recruté de nombreuses stars, sans réussite. Et cela semble clairement se confirmer.

Gouiri et De Ketelaere visés par le PSG ?