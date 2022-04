Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour cette opération à 0€ !

Publié le 9 avril 2022 à 6h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Noussair Mazraoui qui devrait bénéficier du statut d’agent libre cet été, le FC Barcelone semblerait déjà avoir perdu son bras de fer avec le Bayern Munich.

En attestent les dossiers Pierre-Emerick Aubameyang, Dani Alves ou encore Memphis Depay et Eric Garcia, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta semble apprécier le recrutement via le marché des agents libres. Crise financière oblige, le président Laporta prévoirait de continuer cette démarche pour l’été prochain et se serait déjà mis d’accord avec le futur agent libre Franck Kessié. En attendant d’en faire de même avec Andreas Christensen, le FC Barcelone travaillerait sur l’opération Noussair Mazraoui, protégé de Mino Raiola, dont le contrat à l’Ajax Amsterdam arrivera à expiration au mois de juin.

Une arrivée programmée au Bayern Munich pour Mazraoui ?

Cependant, la réussite ne devrait pas sourire à Joan Laporta et à l’administration du FC Barcelone dans la course à la signature de Noussair Mazraoui. Selon Fabrizio Romano, la réunion qui se serait déroulée dans la journée de jeudi entre le Bayern Munich et le clan Mazraoui aurait permis de concrètement poser les bases de l’opération qui nécessiterait toujours à revoir des derniers détails. Cependant, cela ne serait plus qu’une question de jours avant que l’international marocain devienne un joueur du Bayern Munich. Le FC Barcelone a manqué le train…