Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Carlo Ancelotti, c’est terminé !

Publié le 9 avril 2022 à 6h00 par Th.B.

Certes, l’avenir de Carlo Ancelotti a dernièrement été remis en question au Real Madrid. Néanmoins, en coulisse, ce ne fut jamais le cas selon la presse madrilène.

En raison de l’élimination en Coupe du roi, du non-match face au PSG lors du 1/8ème de finale retour, la claque reçue au Santiago Bernabeu face au FC Barcelone (4-0) et du jeu moins bien développé lors des dernières semaines, il semblait que Carlo Ancelotti pouvait rapidement se trouver sur la sellette sur le banc du Real Madrid selon Goal . Et ce, malgré les bons résultats en Liga, le club merengue comptant 12 ponts d’avance sur le FC Barcelone, mais avec un match en plus. En lice pour un nouveau sacre en Ligue des champions, ayant pris le meilleur sur Chelsea (3-1) lors du 1/4 de finale aller mercredi soir, Ancelotti ne semblerait n’avoir plus rien à craindre pour son poste.

Ancelotti n’aurait finalement pas été placé sur la sellette