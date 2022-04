Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Zidane, le Qatar compte faire coup double !

Publié le 9 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Étant déterminé à l’idée de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, certains membres du directoire du PSG estimeraient avoir leurs chances de doublement frapper fort grâce à l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane au poste d’entraîneur.

Comme le10sport.com vous le révélait dernièrement, le comité de direction du PSG et les propriétaires qataris ne lâchent absolument rien en ce qui concerne l’opération Kylian Mbappé et ce, bien que le Real Madrid rôde toujours afin de s’attacher ses services. D’ailleurs, selon nos informations exclusives datant du 29 mars, l’attaquant du PSG dont le contrat prend fin en juin prochain et son entourage, prennent de plus en plus en considération une éventuelle prolongation. Pour autant, la tendance est toujours à un départ en tant qu’agent libre au Real Madrid. Néanmoins, le Qatar ne baisserait pas les bras et ce, pour une raison bien précise.

Nommer Zidane pour prolonger Mbappé, jackpot pour QSI !

Outre la belle offre de contrat proposée par le PSG, à savoir 40M€ de salaire pour chacune des deux années du contrat et des primes s’élevant à 150M€ selon le journaliste Guilem Balague, le Paris Saint-Germain miserait sur l’éventuelle nomination de Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du club de la capitale afin d’inciter Mbappé à poursuivre son aventure parisienne initiée en 2017. C’est du moins l’information communiquée par le journaliste Fabrice Hawkins. En faisant de Zinedine Zidane le nouveau coach du club, le Qatar pourrait réaliser son rêve et mener à bien son autre priorité, à savoir prolonger le contrat de Mbappé. D’ailleurs, en coulisse, certains membres de la direction estimeraient que le Paris Saint-Germain devrait arriver à ses fins dans le dossier Mbappé grâce à Zidane.