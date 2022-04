Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec Erling Haaland ?

Publié le 9 avril 2022 à 18h15 par P.L.

Depuis l'été dernier, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Et le club de la capitale pourrait profiter d'une faille dans les négociations entre le Norvégien et le Real Madrid.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien voir Kylian Mbappé quitter le club puisqu’il est en fin de contrat en juin prochain et qu’il n’a toujours pas prolongé. Leonardo serait donc attentif à la moindre opportunité sur le marché des transferts afin de trouver un successeur à l’attaquant de 23 ans. Et le directeur sportif parisien a commencé ses recherches dès l’été dernier puisqu’il a fixé l’une de ses priorités sur Erling Haaland comme le10sport.com l’a révélé en août 2021. Mais d’autres clubs seraient également désireux de s’attacher les services du Norvégien, comme Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid. Mais le PSG pourrait profiter d’une brèche dans les négociations entre le joueur du Borussia Dortmund et les Merengue .

Haaland veut partir cet été, mais le Real Madrid veut attendre 2023 pour le recruter