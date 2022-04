Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland prend une première décision pour son avenir !

Publié le 9 avril 2022 à 19h15 par D.M.

Erling Haaland aurait reçu des offres du Real Madrid, mais aussi de Manchester City. Mais le buteur norvégien privilégierait le projet sportif, plutôt que le salaire.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Erling Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais tant que l'avenir de l'international français n'est pas scellé, le club de la capitale ne peut lancer son offensive pour le buteur norvégien. Les dirigeants parisiens sont dans une position d'attente et laissent les concurrents prendre l'avantage dans ce dossier. Comme annoncé par la presse espagnole et anglaise, le Real Madrid, mais aussi Manchester City auraient transmis une première offre à Erling Haaland.

Haaland privilégie le projet sportif

Invité du podcast de Rio Ferdinand, Fabrizio Romano a évoqué ce dossier. Erling Haaland aurait bien reçu une proposition de Manchester City, mais aussi du Real Madrid. La plus grosse offre, sur le plan financier, proviendrait du club anglais, qui ne compte pas regarder à la dépense. Mais le joueur, qui a décidé de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison, privilégierait le projet sportif et n'a pris, encore aucune décision. Le FC Barcelone et le Bayern Munich se seraient également positionnés pour tenter de recruter Haaland, mais les deux équipes semblent distancées.