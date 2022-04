Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélation sur le feuilleton Donnarumma !

Publié le 10 avril 2022 à 12h10 par A.C.

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma semblait avoir d’autres plans initialement.

Il était considéré comme l’un des gros coups de Leonardo lors du mercato estival 2021. Il faut dire que Gianluigi Donnarumma sortait d’une belle saison avec l’AC Milan, mais surtout d’un Euro gagné avec l’Italie au cours duquel il a été élu meilleur joueur de la compétition. Tout s’est pourtant gâté au Paris Saint-Germain ! La concurrence avec Keylor Navas semble en effet avoir fait beaucoup de mal à l’Italien, qui a paru très fébrile ces derniers mois, surtout lors de l’élimination du PSG en Ligue des Champions. Les critiques n’ont pas tardé à pleuvoir et la presse italienne n’a pas manqué de relancer les spéculations autour de l’avenir d’un Donnarumma qui ne serait pas heureux au PSG...

Donnarumma aurait dû rejoindre la Juventus, mais...