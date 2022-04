Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie forte de la Juventus sur Dybala !

Publié le 10 avril 2022 à 14h45 par A.C.

Massimiliano Allegri a lâché une nouvelle phrase au sujet de la situation de Paulo Dybala, qui quittera la Juventus à la fin de son contrat le 30 juin prochain.

C’est un divorce annoncé qui en a surpris plus d’un. Considéré comme l’un des cadres de la Juventus au fil de ces dernières années, Paulo Dybala ne sera pas prolongé et quittera donc Turin à la fin de la saison. Un avenir à l’Inter ou à l’AC Milan a été évoqué, mais Dybala semble plutôt pencher pour l’étranger, où plusieurs clubs se seraient déjà manifestés. C’est le cas du Paris Saint-Germain, mais également du FC Barcelone et surtout de Tottenham, où l’ancien directeur sportif bianconero Fabio Paratici semble vouloir tout faire pour le recruter. A noter que les médias italiens assurent que le PSG serait une des destinations préférées de Dybala et de son entourage.

« L’histoire avec Dybala se termine, c’est la vie »