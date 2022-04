Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça accélère pour plomber le PSG dans le dossier Dembélé !

Publié le 10 avril 2022 à 12h30 par La rédaction

Malgré l’intérêt prononcé du PSG pour Ousmane Dembélé et son contrat qui expire dans moins de trois mois, le FC Barcelone ne perd pas espoir pour la prolongation de son attaquant. Le club catalan aurait une solution à lui présenter dans les prochaines semaines.

Le FC Barcelone n’en a toujours pas fini avec le feuilleton Dembélé. Après avoir tout tenté pour prolonger le contrat de l’international français, le club catalan avait fini par lâcher l’affaire. Une décision forte qui a précédé la mise à l’écart de Dembélé. Finalement, à la demande de Xavi, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a fini par réintégrer l’effectif. Et c’est à cet instant que le dossier a pris un nouveau tournant. Etincelant depuis le début de l’année 2022, Ousmane Dembélé est aujourd’hui un titulaire indiscutable au FC Barcelone, à tel point que les négociations pour une prolongation de contrat ont repris. À moins de trois mois de la fin de son bail avec le club catalan, le délai paraît court mais pas injouable pour les dirigeants barcelonais qui comptent tout mettre en œuvre pour conserver Ousmane Dembélé. Surtout que la menace PSG plane au-dessus d’eux. Leonardo serait toujours attentif à la situation du joueur formé au Stade Rennais et pourrait tenter de le faire venir gratuitement en fin de saison, ce qui offrirait au PSG un argument de plus pour convaincre Kylian Mbappé de rester. Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone ne compte pas abandonner aussi facilement.

Xavi a insisté pour relancer les négociations