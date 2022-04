Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé doit-il rejoindre Benzema au Real Madrid ?

Publié le 10 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger son contrat au PSG comme le10sport.com vous l’a révélé fin mars. Cependant, Karim Benzema ouvre grand la porte au Real Madrid à l’attaquant parisien, que ce soit publiquement ou en privé. Mbappé doit-il répondre aux sirènes de Benzema ? C’est notre sondage du jour !

En janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Kylian Mbappé avait pris un engagement moral envers le Real Madrid si le champion du monde faisait le choix de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Néanmoins, la donne semble avoir considérablement changé depuis. Le 29 mars dernier, le10sport.com vous dévoilait que Kylian Mbappé prenait de plus en plus en considération une prolongation de contrat de courte durée au Paris Saint-Germain, ne souhaitant pas partir sur un cuisant échec en Ligue des champions. Cependant, Karim Benzema ne lâcherait pas pour autant l’affaire.

Karim Benzema fait le forcing pour Kylian Mbappé