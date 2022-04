Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Kylian Mbappé a déjà pris sa décision !

Publié le 10 avril 2022 à 10h10 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

C’est un sujet qui est commenté au jours le jour... et qui semble commence à agacer le principal intéressé. Après la victoire face au Clermont Foot (1-6) au cours de laquelle il a signé un triplé, Kylian Mbappé a en effet expliqué en avoir assez de parler de son avenir. « Si ça donne envie de continuer avec Neymar et Messi ? J’ai déjà répondu » a lâché la star du Paris Saint-Germain, au micro de Canal+ . « Neymar et Messi sont déjà là depuis juillet, donc il y a eu du temps, je les ai vu beaucoup de fois (rire). Mais j’ai déjà répondu à cela ». Sur le10sport.com, nous vous avons expliqué qu’un accord de principe existe actuellement entre Mbappé et le Real Madrid, même si une prolongation au PSG n’est pas encore à exclure.

Mbappé veut jouer avec Benzema à Madrid