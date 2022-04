Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi... L'annonce forte de Kylian Mbappé sur la MNM !

Publié le 10 avril 2022 à 9h15 par B.C.

Ce samedi, la MNM a permis au PSG de largement dominer Clermont (6-1) et de se rapprocher un peu plus d’un dixième titre en Ligue 1. Cependant, Kylian Mbappé ne cache pas ses regrets de voir le trio offensif être décisif si tard dans la saison.

Ce samedi, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Clermont (6-1) grâce à sa MNM composée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Le Français et le Brésilien ont inscrit la totalité des buts de la rencontre avec un triplé chacun, tandis que l’Argentin a délivré trois passes décisives durant la partie. Une réussite qui arrive trop tard pour un PSG déjà éliminé de la Ligue des champions, en route vers un 10e titre en Ligue 1 qui ne peut lui échapper. Interrogé par Canal + après cette démonstration, Kylian Mbappé ne cache pas ses regrets.

« Dommage que cela n’arrive que maintenant »