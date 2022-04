Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé, Messi... Neymar affiche un énorme regret pour la MNM !

Publié le 10 avril 2022 à 9h10 par B.C.

Alors que la MNM a brillé ce samedi soir sur la pelouse de Clermont (6-1), Neymar n’a pas caché ses regrets de voir le PSG performant si tard dans la saison.

Le trio composé de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar a brillé ce samedi soir à Clermont (6-1). Alors que Lionel Messi a délivré trois passes décisives, Neymar et Kylian Mbappé y sont allés de leur triplé permettant au PSG de se rapprocher un peu plus d’un dixième titre en Ligue 1. Au fil des semaines, les automatismes sont désormais fluides pour la MNM, mais cela semble trop tard alors que le PSG a été sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Interrogé en zone mixte après la rencontre, Neymar ne cache pas sa frustration malgré la prestation du soir.

« Malheureusement, tout le monde est pratiquement à 100% à la fin de la saison »