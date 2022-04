Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar… La nouvelle sortie troublante de Mbappé sur son avenir !

Publié le 10 avril 2022 à 8h15 par B.C.

Auteur d’une nouvelle prestation XXL contre Clermont (1-6) ce samedi soir, Kylian Mbappé n’a pas voulu donner de nouveaux indices sur son avenir après la rencontre.

Malgré la grande incertitude autour de son avenir, Kylian Mbappé continue de briller chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. Une semaine après avoir assuré qu’il n’avait pas pris sa décision pour son avenir, dans un dossier dans lequel le PSG reprend espoir comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé a été l’auteur d’une nouvelle prestation XXL contre Clermont (1-6) avec un triplé et une passe décisive au compteur. Ses compères de la MNM ont également brillé, puisque Neymar y est également allé de son triplé tandis que Lionel Messi a délivré trois offrandes durant la partie. De quoi donner envie à Kylian Mbappé de rester au PSG ?

« Continuer avec la MNM ? Neymar et Messi sont déjà là depuis juillet, donc il y a eu du temps »