Mercato - OM : Pour cette pépite courtisée par Longoria, ce sera 10M€ !

Publié le 10 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Auteur d’une bonne saison avec le SCO d’Angers, Mohamed Ali-Cho suscite l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Alors que la pépite pourrait quitter son club formateur cet été, les Angevins réclameraient environ 10M€.

Si le SCO d’Angers traverse une saison plutôt compliquée, il y a tout de même un point positif. Déjà présent au sein du groupe la saison dernière, Mohamed Ali-Cho est désormais un élément clé de l’effectif angevin. Apparu à 25 reprises depuis le début de cette campagne, l’international espoir français réalise de belles performances, et attire les convoitises, notamment en Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’Olympique de Marseille suivrait de près l'attaquant de 18 ans, et pourrait tenter de l’attirer lors du prochain mercato. Chez les Angevins, le prix du natif de Stains serait déjà fixé.

Pour Ali-Cho, c’est environ 10M€