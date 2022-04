Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La bataille fait rage pour ce crack de Ligue 1 !

Publié le 9 avril 2022 à 23h00 par La rédaction

Dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival, Mohamed Ali-Cho susciterait également les convoitises du Betis Séville.

L’Olympique de Marseille va devoir se mettre à la recherche d’un attaquant lors du mercato estival. En effet, cette saison, des tensions se sont fait sentir entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli, et l’international polonais pourrait bien être tenté de quitter la cité phocéenne. Alors que son départ ne serait pas facile à combler, Pablo Longoria chercherait déjà son successeur, et pourrait bien l’avoir déjà trouvé en Ligue 1. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM aurait manifesté son intérêt pour Mohamed Ali-Cho. Cependant, les Marseillais ne seront pas seuls sur ce dossier, et devront faire face à un concurrent de taille.

Le Betis s’intéresse à Mohamed Ali-Cho