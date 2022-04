Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour pour cette pépite de Ligue 1

Publié le 9 avril 2022 à 22h45 par D.M.

Directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier s'est prononcé sur l'avenir d'Amine Gouiri. Le jeune joueur apparaît dans le viseur du PSG.

Cette saison est l'année de la confirmation pour Amine Gouiri. Auteur de 12 buts cette saison sous le maillot de l'OGC Nice, le joueur de 22 ans réalise d'excellentes prestations et pourraient vite rejoindre un club plus huppé. Selon Foot Mercato , mais aussi But Football Club , le PSG suit de près sa situation. Directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier s'est prononcé sur l'avenir de Gouiri et a ouvert la porte à un départ de son attaquant.

« Demain, si un gros club vient pour l'un de nos joueurs... »