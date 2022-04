Foot - Mercato

Mercato : Tuchel prévient le Real Madrid et le PSG pour Kanté !

Publié le 9 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Alors que le PSG et le Real Madrid sembleraient se disputer en coulisse les services de N'Golo Kanté, Thomas Tuchel a évoqué ces dernières heures la potentielle prolongation de contrat du champion du monde tricolore à Chelsea.

Le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif sur le marché des milieux de terrain. En enregistrant l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum lors du dernier mercato estival, le club de la capitale pensait avoir trouvé un taulier à associer à Marco Verratti. Cependant, la première année de l’international néerlandais au PSG ne se passe pas comme il l’aurait espéré. En effet, celui-ci n’a pas l’impact espéré, et ne s’est montré que très peu décisif. Alors que le joueur de 31 ans pourrait déjà faire ses valises cet été, Leonardo aimerait le remplacer par N'Golo Kanté. En fin de contrat en juin 2023, le Français n’a pas encore trouvé d’accord pour sa prolongation, et Chelsea pourrait le vendre afin de ne pas le voir partir librement. Le Real Madrid serait également sur les rangs à en croire AS. Cependant, Thomas Tuchel ne le voit pas de cet œil-là, et souhaite conserver sa star.

Tuchel veut absolument prolonger Kanté