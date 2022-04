Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les regrets d’Alves pour le départ de Messi du Barça…

Publié le 9 avril 2022 à 17h45 par Th.B.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Dani Alves est revenu au Barça seulement quelques semaines après le départ du septuple Ballon d’or pour le PSG. Le Brésilien s’est exprimé sur le sujet.

Au cours du dernier mercato estival, le FC Barcelone n’a eu d’autre choix que de laisser filer Lionel Messi qui était arrivé à l’expiration de son contrat au mois de juin pour des raisons financières. En effet, la nouvelle administration du Barça présidée par Joan Laporta avait pour priorité d’alléger la masse salariale du FC Barcelone. Finalement, Lionel Messi a déposé ses valises au PSG en y signant un contrat courant jusqu’à l’été 2023 avec une option pour une saison supplémentaire. Et ce départ, on ne l’a toujours pas digéré au FC Barcelone. Pour la Vanguardia , Pedri avait fait passé le message suivant dernièrement. « Un retour de Messi ? J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir comme coéquipier ». Et c’est désormais au tour de Dani Alves de se livrer sur la question.

« Ne pas l'avoir n'est évidemment pas la meilleure scène »