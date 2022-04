Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves en rajoute une couche pour son avenir !

Publié le 9 avril 2022 à 12h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Dani Alves voit pour l'instant son avenir être incertain au FC Barcelone. Toutefois, le latéral droit brésilien aimerait bien continuer au moins pour une saison supplémentaire puisqu'il a un grand objectif en tête.

Après un début de saison assez catastrophique, le FC Barcelone avait besoin d’aide pour revenir sur les devants de la scène dans le championnat espagnol. Le club catalan n’a donc pas hésité à se renforcer dès cet hiver avec plusieurs arrivées, dont un retour de Dani Alves. À 38 ans, le Brésilien était sans club depuis son départ de Sao Paulo. Afin d’aider son ancien club, dans lequel il a évolué entre 2008 et 2016 et où il s'est révélé au monde entier comme l'un des meilleurs à son poste, le latéral droit a rejoint l’effectif de Xavi pour un salaire infime. Toutefois, son contrat expire en juin prochain. Et pour le moment, son avenir demeure très incertain. Mais de son côté, Dani Alves a les idées claires pour la suite.

« Il y a une Coupe du monde très prochainement, (...) et il n'y a pas de meilleure scène que le Barça pour montrer que je suis encore compétitif »